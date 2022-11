Es riecht nach Tannenholz und kaltem Motorsägenrauch, der erste Baum am Hof von Christoph Grain ist gefallen. "Die Saison ist eröffnet!", freut sich der Landwirt aus Höflach bei Feldbach und streicht einer Nordmannstanne über ihre dunkelgrünen Zweige. Ein bis zwei Wochen früher als üblich beginnt der 35-Jährige heuer mit der Christbaum-Ernte. Vorerst werden die Bäume für den Handel geschnitten und eingenetzt, kommende Woche - bei Neumond - die ersten Christbäume für den Ab Hof-Verkauf geerntet. "Die Bäume sind gut im Saft, die Zeit ist reif", so Grain. Ein aufwendiges Jahr hat die Familie nunmehr hinter sich gebracht: Extreme Trockenperioden und Kostensteigerung in der Düngung galt es über Monate auszugleichen.