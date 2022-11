Im Konvoi zur Eröffnung: In der Südoststeiermark geht das Narrentreiben los

Am 11.11. ist es wieder so weit: Die fünfte Jahreszeit - die Faschingszeit - beginnt. In Kirchberg an der Raab und Bad Gleichenberg wird die Eröffnung gebührend gefeiert. In Mureck und Schützing finden wieder Faschingssitzungen statt.