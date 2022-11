In scharlachrotem Barrett und Talar warteten 34 Masterabsolventen und -absolventinnen gespannt auf ihre Graduierungsfeier im Audimax der FH Johanneum Bad Gleichenberg. 26 absolvierten das Masterstudium "Gesundheits-, Tourismus- und Sportmanagement" und acht den Masterlehrgang "Sportmanagement und Training". Letztere sind damit auch die ersten staatlich geprüften Trainer. Der Masterlehrgang ist einzigartig in Österreich.

Mit der erstmaligen Verleihung des Hans-Werner Frömmel Young Talent Awards gab es eine weitere Premiere im Rahmen der Graduierungsfeier. Wie berichtet löste Bauunternehmer Hans-Werner Frömmel, der auch als Mitbegründer und langjähriger Unterstützer der FH Johanneum Bad Gleichenberg gilt, Investor Siegfried Wolf als langjährigen Schirmherren ab. Ausgezeichnet wurden die Talente in den Kategorien "High Potential" und "Ambassador".

Großer Mehrwert für den Standort

Den mit 4000 Euro dotierten "Ambassador Award" erhielt Andrea Dankelmaier. Gleich drei junge Talente des Instituts für "Gesundheit- und Tourismusmanagement" bekamen den "High Potential Award" überreicht: Sandra Dohr, Natascha Dockal und Daniel Kröpfl (weitere Infos zu den Preisträgern im Infokasten).

Für Frömmel sei es ein besonderes Anliegen, diesen Award "als Anerkennung für besondere Leistungen zu finanzieren und in Absprache mit der Institutsleitung zu vergeben". Institutsleiterin Eva Adamer-König betont den Mehrwert und die Wichtigkeit dieses Awards für die Fachhochschule in Bad Gleichenberg: "Unsere Absolventinnen und Absolventen sind äußerst wichtige Partnerinnen und Partner für unsere Hochschule, da unsere zukünftigen Bachelors und Masters von diesem großen Netzwerk in den unterschiedlichsten Berufsfeldern profitieren."