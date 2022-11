Es war am 2. November gegen 2 Uhr in der Nacht, als ein aufmerksamer Wohnungsbesitzer in einer Wohnhausanlage in Jennersdorf die Polizei verständigte. Er hatte ungewöhnliche Geräusche aus Richtung des Fahrradabstellraumes gehört. Als er auf den Balkon ging, um die Ursache festzustellen, verließen zwei vermummte Personen fluchtartig den Bereich.

Spuren von drei Tätern

Die Polizei konnte massive Schäden an der Tür zum Fahrradabstellraum feststellen. In den vergangenen acht Monaten war dort bereits zweimal eingebrochen worden. Die unbekannten Täter erwarteten offenbar, dass sie leichtes Spiel hätten. Diesmal blieb es aber beim Versuch. Den aufgrund der Vorfälle war die Türverriegelung verstärkt worden. Aus diesem Grund blieben die Täter diesmal erfolglos.

Am Tatort konnten Spuren von vermutlich drei Tätern festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Jennersdorf ermittelt.