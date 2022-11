Bürgermeister Josef Ober ist mächtig stolz auf die Innovationen im Stadtzentrum in Feldbach: "Die Stadtbäckerei" - die Mehlveredelung Uller - und "das wichtigste Objekt am Hauptplatz" - das Kaufhaus Thaller - haben nämlich investiert: Erstere in eine Neugestaltung des Gästebereichs, Zweiteres in eine neue Fassade.