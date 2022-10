Am 1. November endet die Saison des regelmäßigen Wochenendverkehrs auf der Gleichenberger Bahn. Schon bei deren Start am 14. Mai hatte die Interessensvertretung Fahrgast angeregt, auch in der Advent- und Weihnachtszeit Zugverbindungen auf der Strecke anzubieten. Das wird nun weitgehend umgesetzt, wie Fahrgast in einer Aussendung mitteilt.

Von 8. Dezember 2022 bis 8. Jänner 2023 gibt es an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen einen Advent- beziehungsweise Weihnachtsverkehr auf der Gleichenberger Bahn (Details siehe Infobox).

Mit der Bahn zu den Weihnachtsmärkten

Ein einziges Manko sieht Fahrgast: Dass an den ersten beiden Adventwochenenden noch kein Zugverkehr stattfindet. Aber mit den Zügen lassen sich die Weihnachtsmärkte in Bad Gleichenberg am 11. und 18. Dezember oder in Gnas am 10. und 17. Dezember besuchen. Für Gnas sei die Gleichenberger Bahn an Wochenenden das einzige öffentliche Verkehrsmittel, so Fahrgast.

Wichtig sind nach Ansicht Fahrgast drei Aspekte:

Bekanntmachung und Bewerbung des Advent- und Weihnachtsverkehrs durch Tourismusverband und Gemeinden als touristische Attraktion und umweltfreundliche und C02-freie Anreise zu den genannten Veranstaltungen

Wiederaufnahme der beliebten Tradition der „Sternderlzüge“ als weitere touristische Attraktion

Nach Auslaufen des Weihnachtsverkehrs keine monatelange Betriebsruhe. Die Saison des regelmäßigen Wochenendverkehrs sollte 2023 spätestens im März zu Frühlingsbeginn starten

Punkt zwei ist jedenfalls bereits erfüllt: den Sternderlzug wird es wieder geben (siehe Infokasten).