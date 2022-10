Theater in Deutsch Goritz

"Die Muse geküsst": selbstgeschriebene Komödie für den guten Zweck

Nach dreijähriger Schauspielpause läuft die Bühnenmaschinerie in Deutsch Goritz wieder heiß: Mit der Komödie "Was ist mit Herrn Doktor los?" von Markus Wurm gibt es im November viel zu lachen. Der Erlös geht an "Steirer helfen Steirern".