Die Stadtgemeinde Feldbach hat den Prozess gegen die Teubl-Gruppe, die den Obi-Markt in der Gleichenbergerstraße betreibt, in der Causa „Verkauf alter Bauhof“ gewonnen. Das berichtete Bürgermeister Josef Ober (ÖVP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zur Klage war es gekommen, weil die Gemeinde vom Kaufvertrag zurückgetreten war.

Hintergrund waren Probleme mit der Flächenwidmung. Die Teubl-Gruppe wollte auf dem Areal den Baumarkt ausbauen und ein Fachmarktzentrum errichten, die Stadtgemeinde per Widmung nur einen Baumarkt, aber keine weiteren Handelsbetriebe zulassen.