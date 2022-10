Die Feuerwehren St. Stefan im Rosental und Lichendorf wurden am Donnerstag am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein älterer Autolenker hatte kurz nach 15.15 Uhr am Parkring mit seinem Fahrzeug zuerst den Mast einer Straßenlaterne umgefahren und war dann mit voller Wucht gegen das Gebäudeeck des Pfarrzentrums geprallt. Direkt hinter der Mauer befinden sich eine WC-Anlage, die gerade besetzt waren.