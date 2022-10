Als Kind wollte Thomas Meier aus Fehring Papst werden. Warum? "Ich habe im Fernsehen eine Ansprache vom Papst gesehen, ich wollte auch ins Fernsehen", schmunzelt er. Papst wurde Meier nicht, ins Fernsehen hat er es aber geschafft.

Denn Meier hat als Landessonderbeauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im Landesfeuerwehrverband Steiermark (LFV) schon hunderte Interviews gegeben, auch Live-Einstiege für die "Zeit im Bild" waren dabei. Egal, ob für TV, Radio oder Zeitung: Pressearbeit zu Einsätzen der Feuerwehren gehört zu seinen täglichen Aufgaben. Kürzlich ist Meier auch zum Referatsleiter für Präsidialangelegenheiten des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbands (ÖBFV) bestellt worden. Aber beginnen wir von vorne.

Von der Feuerwehrzeitung zum Referatsleiter

Seit Juni 1984 ist Meier offizielles Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Feldbach. Inoffiziell war Meier aber schon im frühen Kindesalter bei der Feuerwehr dabei, da sein Vater Jugendbeauftragter war.

Den ersten Kontakt mit Pressearbeit machte Meier in den frühen 1990er Jahren, als er mit einem Kollegen die erste Feuerwehrzeitung für die FF Feldbach gründete. "Wir haben beide fünftausend Schilling für einen Apple Stand-PC bezahlt. Wir wollten mit der Zeitung die Vielfalt des Feuerwehrwesens vermitteln", erzählt Meier. In der Feuerwehrzeitung berichteten sie über aktuelle Einsätze und Sonderdienste, verschickt wurde sie an die Haushalte in der Region.

Nach etlichen Beförderungen und Stationen etwa als Brandrat (BR) des ÖBFV wurde Meier mit Wirkung vom 16. September zum Leiter des Referat 1-Präsidialangelegenheiten des ÖBFV bestellt. Seine Tätigkeiten in dieser Position erschließen sich aus sechs Sachgebieten, die Brandschutzerziehung, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung oder etwa Feuerwehrseelsorge umfassen. Als Bundesfeuerwehrrat (BFR) hat Meier den höchsten Dienstgrad inne, der nicht gewählt wird. "Für mich ist es eine große Auszeichnung und Ehre. Ich gehe mit Demut und Respekt an die Sache heran", sagt Meier.

Sein prägendster Einsatz

Wenn man Thomas Meier nach seinem prägendsten Feuerwehreinsatz seiner bisherigen Karriere fragt, zögert er nicht lange. "Es war mein erster großer Einsatz als Landessonderbeauftragter für Öffentlichkeitsarbeit, 2009", beginnt Meier zu erzählen. Im Sommer 2009 wüteten in der Südoststeiermark heftige Unwetter. "Ich bin nach Feldbach gefahren und da hat der damalige Bezirkshauptmann Wilhelm Plauder zu mir gesagt: 'Servus, ich bin der Willi. Du bist jetzt mein Pressesprecher.' Ich habe gesagt, dass ich zuerst einmal meinen Chef fragen muss, ob ich das überhaupt machen kann." Schließlich durfte Meier im Auftrag der Behörde über sechs Wochen lang für die in der Region im Einsatz stehenden Organisationen als Pressesprecher agieren.

Was Comics mit der Feuerwehr zu tun haben

Ein weiteres Highlight für Meier ergab sich während seines Masterstudiums Public Communication an der Fachhochschule Joanneum. Seine Masterthesis schrieb er zum Thema, welche Möglichkeiten und Grenzen es beim Einsatz von Social Media in Katastrophensituationen gibt.

Dabei arbeitete er mit dem Künstler Reinhard Gussmagg zusammen, der Comics zu unterschiedlichen Katastrophensituationen gestaltete. "Das war sogar Ö1 einen Bericht wert, das adelt schon", sagt Meier stolz.