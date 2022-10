"Wie oft haben wir uns schon gesehen?", fragt Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz die junge Frau. "Drei-, viermal", sagt die Angeklagte. Betrug wird ihr vorgeworfen. Sie hat drei Flaschen Tequila zu je zehn Euro im Internet zum Verkauf angeboten. Der Käufer hat bezahlt, aber keine Lieferung erhalten. "Schuldig?" - "Ja", lautet die Antwort auf die Frage der Richterin. Der Getränkehandel lief nicht so gut, daher das Angebot im Internet - Preis nach Vereinbarung. Aber schon der Versand hätte zwanzig Euro gekostet, die hatte sie nicht. Das habe sie dem Käufer mitgeteilt. Der habe gefragt, ob sie nicht fähig sei, ein Paket zu verschicken.

Das war Ende Mai. Letztlich habe sie das Paket nicht verschickt und ihr Lebensgefährte den Alkohol weggeschüttet. Weil sie nun ja schwanger gewesen sei und kein Alkohol im Haus sein sollte.

Alkohol weggeschüttet statt abgeschickt

Die zehn Euro, die der Kaufwillige berappt hat, wurden ihm kurz vor der Verhandlung zurück überwiesen. Warum das so lange gedauert habe, wo sie doch mehrere einschlägige Vorstrafen habe, möchte Schwarz wissen. "Ich habe es versucht, aber es ging nicht durch. Es musste erst das Minus auf meinem Konto ausgeglichen werden", rechtfertigt sich die Angeklagte. Die Bewährungshelferin bittet um ein mildes Urteil.

Es droht Haft

"Überlegen Sie sich, was Sie im Internet machen", mahnt Schwarz und weist eindringlich darauf hin, dass der Angeklagten Haft droht. Denn eine bedingte Freiheitsstrafe (6 Monate), zu der die Frau erst Anfang Juli am Landesgericht wegen drei ähnlicher Delikte verurteilt wurde, ist noch offen. "Am besten sperren Sie das Internet", rät die Bezirksanwältin.

Schuldig wegen Betruges lautet das Urteil. Zusatzstrafe verhängt Schwarz keine. Die 80 Euro Gerichtskosten werden als uneinbringlich erklärt.