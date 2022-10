"Ihr zwei seid's echt Weltklasse." Diese sarkastische Zuschreibung von Vizebürgermeister Christian Ortauf (ÖVP) in der Fragestunde der jüngsten Sitzung des Feldbacher Stadtparlaments galt FPÖ-Stadtrat Franz Halbedl und dem FPÖ-Landtagsabgeordneten und Gemeinderat Herbert Kober. Das Duo wollte den Hackerangriff auf Feldbach unter die Lupe nehmen. Halbedl fragte, über welche Zertifizierung die IT-Firma verfügt, die die Stadtgemeinde betreut und ob sie auch eine ISMS-Zertifizierung habe. Sein Vortrag holperte ein wenig: vor allem, was die Aussprache von Begriffen wie Hacker, User oder IT betraf. Bürgermeister Josef Ober veranlasste es zu einem ironischen: "Sehr gut herunter gelesen!"