Der Ärztemangel in der Region beschränkt sich nicht nur auf Allgemein- und die Innere Medizin: Auch im Bereich der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde gibt es unbesetzte Kassenplanstellen – etwa in der Weingemeinde St. Anna am Aigen. In Jagerberg hingegen konnte man eine Nachfolge finden. Aber beginnen wir von vorne.