Ein Pkw, in dem sich drei slowenische Staatsbürger befanden, kam am Freitag gegen 3.30 Uhr auf der B66 in Oberpurkla (Gemeinde Halbenrain) rechts von Fahrbahn ab und landete im Graben. Das Fahrzeug war in Richtung Süden unterwegs. Die Insassen befanden sich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause.