"Vom Lichtenberg": Eine neue Bio-Schaubäckerei wird am Samstag in Gnas eröffnet

Meisterbäcker Peter Kirchengast verwandelt seinen Heimathof in eine Bio-Schaubäckerei. Mitten in der Natur und mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Eröffnung ist am Samstag, dem 15. Oktober.