Radkersburger Straße an der Kreuzung Bairisch Kölldorf und Jamm gesperrt

Die L204 Radkersburger Straße an der Kreuzung zwischen Bairisch Kölldorf und Jamm ist am Donnerstag am Nachmittag wegen eines Unfalls zwischen zwei Lkw gesperrt. Lkw müssen großräumig ausweichen.