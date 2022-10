Intersport eröffnet regionalen Flagship-Store auf 2500 Quadratmeter

Mehrere Monate lang wurde der Intersport Pilz in der Grazer Straße in Feldbach um- und ausgebaut. Am 13. Oktober wird er offiziell eröffnet. Schon bei der VIP-Eröffnung waren Dutzende Stammkundinnen und -kunden am Shoppen.