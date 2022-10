Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag am Vormittag auf der B 69 in Altneudörfl (Stadtgemeinde Bad Radkersburg). Ein Kleintransporter und ein nachfolgendes Fahrzeug, die beide stadtauswärts fuhren, waren darin verwickelt. Der genau Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Eine Person wurde am Unfallort vom Roten Kreuz versorgt.