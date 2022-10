Kurz vor Mitternacht - um 23.40 Uhr - heulten am Montag in Bad Radkersburg die Sirenen. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Radkersburg musste in die Murgasse ausrücken. Ein Pkw, der dort abgestellt war, brannte. Als die Einsatzkräfte - 15 Feuerwehrleute unter Einsatzleiter Peter Probst mit drei Fahrzeugen - am Ort des Geschehens eintrafen, stand der Pkw in Vollbrand.

Brandursache noch unbekannt

Zwar konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge verhindert werden, der Pkw brannte aber völlig aus. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt.