Bad Gleichenberg und Feldbach sind Zukunftsgemeinden der Steiermark

Gestern wurden in der Alten Aula in Graz Zukunftsgemeinden ausgezeichnet. Unter den Siegern sind Bad Gleichenberg und Feldbach. Geehrt wurden zudem Südoststeirer aus Bad Radkersburg, Jagerberg und Mettersdorf am Saßbach.