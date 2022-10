Drei Feuerwehren waren am Freitagnachmittag in Lödersdorf (Gemeinde Riegersburg) im Einsatz. Auf der Eisenbahnkreuzung der Ostbahnstrecke mit der L 242 kam es gegen 16.15 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein Pkw war dabei, den Bahnübergang zu passieren und kollidierte dabei mit einer Zuggarnitur, die aus Fehring kommend in Fahrtrichtung Graz unterwegs war. Laut Polizei dürfte der 45-jährige Fahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark das Rotlicht übersehen haben. Das Fahrzeug wurde mehrere 100 Meter mitgeschleift.