Seit kurzer Zeit ist das Regionalbüro der Kleinen Zeitung an einem zentralen und attraktiven Standort am Feldbacher Hauptplatz 26 zu finden. Das Gebäude hat eine lange Geschichte. Auch wenn es nach modernsten Anforderungen umgebaut wurde, blieb der Baubestand des einstigen Brauhauses erhalten und sichtbar. Redaktion und Empfangsbereich waren einst Gäste- und Extrazimmer. In dem mit Gurtengewölbe überspannten hinteren Teil befand sich früher die Gasthausküche.