Klarheit für die Zukunft des LKH Bad Radkersburg lautete der Forderung der Petition der "Plattform für ein lebenswertes Bad Radkersburg". 4000 Unterschriften - 1200 davon online - waren dafür zusammengekommen und im Juli Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß übergeben worden. Nach dem Krisengipfel am 20. September ziehen die Initiatoren der Petition eine ernüchternde Bilanz. "Es ist unsere Reaktion auf den Krisengipfel", so Günther Zweidick. Sie wurde allen Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern der Petition übermittelt. Die Stellungnahme ging auch an Bogner-Strauß und den Kages-Vorstandsvorsitzenden Gerhard Stark. Und man fordert beide darin "dringend dazu auf, die angeführten Forderungen zu unterstützen und umzusetzen".