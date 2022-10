Seit 2018 absolvieren nicht nur Schülerinnen und Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule Hatzendorf ihre praktische Ausbildung im Bereich Fleischverarbeitung in Hatzendorf. Auch die Ausbildung zum Fleischer- und Fleischverkaufslehrling der Landesberufsschule Bad Gleichenberg (LBS) erfolgt im Zuge einer Kooperation an diesem Schulstandort. Und ab dem Schuljahr 2023/24 wird die Ausbildung in neuen Räumlichkeiten statttfinden. Denn das Land Steiermark investiert 3,5 Millionen Euro in eine neue Lehrfleischerei sowie eine Ersatzmaschinenhalle und Garage inklusive Hoftankstelle.