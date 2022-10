"Die Zeit für ebenerdige Begegnung ist gekommen. Wir sind stolz, dass wir diesen Platz haben, um gut sichtbar zu sein und mit Leserschaft, Wirtschaft und Politik in Dialog zu treten", sagte Kleine-Zeitung-Geschäftsführer Thomas Spann im Zuge der Eröffnung des neuen Regionalbüros in Feldbach. In feierlichem Rahmen wurden die neuen Räumlichkeiten am Hauptplatz 26 eingeweiht – und von Pfarrer Friedrich Weingartmann gesegnet.