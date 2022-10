Am Dienstag am Vormittag (4. Oktober) schrillten die Sirenen im Raum Kirchberg an der Raab. Im Industriegebiet Berndorf war ein Feuer ausgebrochen: Der Wechselrichter einer 1200 Quadratmeter großen Fotovoltaikanlage war in Brand geraten. "Sechs Wechselrichter gibt es dort, einer hat zu brennen begonnen", erklärt man bei der Polizei.