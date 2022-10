"Wir wissen, dass die Umstellung funktioniert"

Die Installationsfirma Kubica in Kirchberg an der Raab hat eine Vier-Tage-Woche bei voller Bezahlung eingeführt. Geschäftsführer Alexander Kubica ist sicher: Wer Mitarbeiter halten will, kann nicht "gleich weitermachen wie vor 30 Jahren".