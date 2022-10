Unablässig dreht sich die Metallplatte im Kreis, auf der grüne, rote und gelbe Spitzpaprika Runden drehen. Sie sind zu exakt ab- und ausgewogenen, farbenfrohen Trios in einzelnen Kartons verpackt, fertig, um von einer Mitarbeiterin nach einer Runde Karussell in Kisten gelagert und schließlich ausgeliefert zu werden. Eine Frischedrehscheibe im wahrsten Sinne des Wortes.

Dabei gilt der ganze Firmensitz von Frutura, dem größten Produzenten und Vermarkter von Obst und Gemüse in Österreich, in Hartl als eine einzige große Frischedrehscheibe. Seit dem Bau des Firmenkomplexes in Hartl im Jahr 2004 dreht sie sich hier quasi unentwegt. Insgesamt 230.000 Tonnen Gemüse und Obst werden in der Ökoregion und über den oberösterreichischen Standort Vorchdorf jährlich bewegt und mit Lastwägen an die Zentralen der Spar-Handelskette, mit der eine jahrelange exklusive Partnerschaft besteht, ausgeliefert.

Die Gründung von Frutura erfolgte bereits 2002 und so feierte das Familienunternehmen heuer sein 20-jähriges Bestehen. "Wir haben mit unseren Mitarbeitern im kleinen Kreis gefeiert", erzählt Katrin Hohensinner-Häupl, die seit 2016 neben ihrem Vater Manfred in der Geschäftsführung sitzt. Im kleinen Kreis ist dabei relativ, denn Frutura zählt mit mehr als 900 Mitarbeitern - der Großteil davon in Hartl und bei den Gewächshäusern in Bad Blumau - zu den größten Unternehmen in der Region. Rund 530 Millionen Euro betrug der Umsatz im letzten Jahr. "Rückblickend betrachtet ist das eine unglaubliche Entwicklung", sagt Hohensinner-Häupl.

Mittlerweile umfasst die Unternehmensgruppe mehrere Standorte und Sparten. Der Firmensitz in Hartl wurde zudem sukzessive erweitert, 27.000 Quadratmeter ist das Areal bereits groß. Jeder Bereich in dem weitläufigen Hallenkomplex hat einen unverkennbaren Duft - von Zitronen über Zwiebeln bis hin zu Kräutern, je nachdem, was dort sortiert und eingepackt wird. Kalt ist es überall, damit das Gemüse und Obst frisch bleibt.

Der Hauptsitz in Hartl erstreckt sich über 27.000 Quadratmeter. Dabei handelt es sich um mehrere Hallen, die miteinander verbunden sind © Philip Platzer

In drei Schichten wird gearbeitet, erzählt Hohensinner-Häupl, das ganze Jahr über. "Wir haben so viele Artikel, sodass wir ganzjährig Saison haben." Eine herausfordernde Diskussion in Bezug auf den ökologischen Fußabdruck sieht sie jedoch bei Produkten wie Mangos oder Bananen, die aus Übersee importiert werden. "Die Banane ist über das Jahr gerechnet das meist gegessene Obst in Österreich. Das Angebot richtet sich nach der Nachfrage und diese ist groß", erklärt Hohensinner-Häupl.

Nachhaltigkeit forcieren

Generell forciere man aber die nachhaltige Eigenproduktion von Obst und Gemüse sowie noch mehr Kooperationen mit heimischen Landwirten. "Hier können wir noch wachsen", sagt die 35-Jährige, die betont, dass Nachhaltigkeit und Verantwortung für die Umwelt im Unternehmen großgeschrieben werde. Etwa mit dem "Bio-Bienen-Apfel"-Projekt, dessen Ziel es sei, Lebensräume für Wildbienen zu schaffen.

Als Ziel für die nahe Zukunft nennt Hohensinner-Häupl ein gesundes Wachstum, Investitionen seien keine geplant. So ist auch die im Vorjahr angekündigte Agrar-Erlebniswelt in Fürstenfeld vorerst kein Thema. "Die Prioritäten haben sich verschoben", sagt Manfred Hohensinner. Die aktuelle Situation und Teuerungen treffen Frutura ebenso, wenn auch nicht so dramatisch. "Wir sind nicht vom Gas abhängig, in Hartl heizen wir mit Fernwärme vom Biomasseheizwerk, in Bad Blumau mit Geothermie", sagt die Geschäftsführerin.

Klimawandel als Herausforderung

Alles habe sich aber verteuert, Strom und Ressourcen. "Man muss achtsam wirtschaften", so Hohensinner-Häupl, die auch mit einer gewissen Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten rechnet, wobei es im Lebensmittelbereich wohl weniger zum Tragen kommen werde. Dafür sieht sich ihr Vater in der Lebensmittelproduktion mit großen Herausforderungen aufgrund des Klimawandels konfrontiert: "In Zukunft können wir nur noch dort vernünftige Lebensmittel produzieren, wo wir die dafür nötigen natürlichen Gegebenheiten haben."