Mit Jahresende muss die Abteilung für Innere Medizin am LKH-Standort in Bad Radkersburg in eine dislozierte Tagesklinik umstrukturiert werden. Weil diese Tagesklinik aber nur an Wochentagen geöffnet haben soll, planen niedergelassene Kassen- und Wahlärzte aus dem ehemaligen Bezirk Radkersburg eine Erstversorgungsordination am LKH an Wochenenden und Feiertagen. Das Ziel: die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten sowie die Ambulanzen in Wagna und Feldbach zu entlasten.