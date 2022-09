Am Donnerstagabend tagte der Gemeinderat in der Thermenstadt. Ein wichtiger Punkt war die Umstrukturierung der Abteilung für Innere Medizin am LKH-Standort Bad Radkersburg. Weitere Themen waren der Murbrunnen am unteren Hautplatz, der Steiermark-Tag bei der Agra-Messe und die Auswirkungen der Energiekrise.