Hannes Pock führt einen alteingesessenen landwirtschaftlichen Betrieb in Eichfeld (Gemeinde Mureck), der seit 1755 besteht. Und in einem so traditionsreichen Betrieb macht man sich natürlich Gedanken, wie man weitermacht und den Betrieb in die nächste Generation führt - besonders in schwierigen Zeiten. So ist Hannes Pock auf den Dinkel gekommen: "Ich wollte etwas machen, was nicht jeder macht. Dinkel hat mich immer fasziniert." Das war der Anfang.