Zu einem Verkehrsunfall auf der L 225 (Gemeinde Feldbach) musste die Feuerwehr Auersbach am Montag in der Früh ausrücken. Eine junge Autolenkerin, die aus Wetzelsdorf kommend in Richtung Feldbach unterwegs gewesen war, kam kurz vor 6.30 Uhr in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw rollte noch eine längere Strecke durch einen Acker, ehe er zum Stillstand kam. Die junge Frau wurde vom Roten Kreuz mit leichten Verletzungen ins LKH Feldbach gebracht.