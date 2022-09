Seit Anfang des Monats verköstigt Koch Michael Kink in der neuen Gastroküche bereits die Mitarbeiter der KGT Gebäudetechnik. "Ab Ende September stehen wir in Vollbetrieb", sagt Geschäftsführer Josef Dietl stolz. Dann können auch Mitarbeiter umliegender Firmen am Gelände in der "KGT-Kuchl" zu Mittag essen. Das Betriebsrestaurant ist aber nicht die einzige Neuheit im Unternehmen, das in der Franz-Josef-Straße in Feldbach situiert ist: Seit Mitte des Jahres ist das Forum der KGT fertig, das auch externen Veranstaltern zur Verfügung stehen soll.