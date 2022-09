Mobilitätstag in Feldbach

E-Fahrräder testen, tote Winkel erkennen und "coole" Orte finden

Ein umfangreiches Programm rund um "Klimafreundliche Mobilität für alle" erwartet die Besucher am 20. September in Feldbach. Man kann E-Scooter und Co. testfahren, aber auch Idee für "coole" Orte im Stadtbild einbringen.