"Ich liebe meinen Beruf. Es wird einem nie langweilig": Das sind die Worte des oststeirischen Sauciers Bernhard, der sich diesmal einer ganz besonderen Herausforderung stellt. Gemeinsam mit Melanie (18), die Lehrling im Gasthaus "Haberl & Fink" in Walkersdorf ist, begibt er sich auf eine Reise in die thailändische Street-Food-Küche. Das Berufs-Tausch-Experiment wird am 13. September, auf Puls 4 und Zappn TV ausgestrahlt.