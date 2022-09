Vor eineinhalb Wochen hat ein Hackerangriff die Verwaltung der Stadtgemeinde Feldbach lahmgelegt. Es ging gar nichts mehr. Rund 10 Terabyte an Daten waren durch den Angriff verschlüsselt worden. Die Cyper-Kriminellen hatten per E-Mail eine Lösegeldforderung in unbekannter, aber beträchtlicher Höhe zur Entschlüsselung der Daten gestellt. Am Montagabend vergangener Woche war Bürgermeister Josef Ober mit der Information an die Öffentlichkeit gegangen. Er hatte mitgeteilt, dass die Stadtgemeinde eine Woche lang nur analog arbeiten wird. Das System sollte völlig neu aufgesetzt werden.