Der dreiländerübergreifende Naturpark Raab startet mit einem breiten Angebot an Wander- und Fahrradtouren in die Herbstsaison. Unter anderem sind eine Vollmonderwanderung in St.Martin an der Raab, eine Raderkundungstour der Dreiländerregion oder die Wanderung „Römischer Genuss“ geplant.