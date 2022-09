Die "Welcome Days" feierten in der Landesberufsschule Bad Gleichenberg Premiere. 22 Mädchen und Burschen nahmen teil. "Dabei dreht sich alles um die zukünftigen Lehrberufe der Lehrlinge", erklärte Marlies Rainer, Projektmanagerin der Bildung- und Beratungseinrichtung „Qualifikationsagentur Oststeiermark (QUA)“. Das Projekt soll Lehranfängerinnen und -anfänger einen optimalen Start in einen ganz neuen Lebensabschnitt erleichtern.