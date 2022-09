Das schnelle Internet ist angekommen in Tieschen - und das in großem Stil. Denn die südoststeirische Gemeinde ist zu 100 Prozent mit Glasfaserleitungen versorgt. "Eine der wenigen Gemeinden in der Steiermark, die das von sich behaupten kann", wie Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) beim feierlichen Bauabschluss bei der Glasfaserzentrale (POP) im Ortsteil Patzen betonte. Dort laufen - mit 53 Verteilern dazwischen - alle Leitungen aus dem Ortsgebiet von 1000 angeschlossenen Haushalten (Private und Betriebe) in rund 700 Gebäuden zusammen.