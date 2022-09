Mit gelber Ukulele in der Hand singt Anna Totter "Es war einmal ein Mädchen, das hatte große Träume ..." in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal. So einer geht mit der Teilnahme an der neuen Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" für die Südoststeirerin in Erfüllung. "Ich habe die erste Staffel schon als Kind geschaut und damals zur Mama gesagt 'Da will mal ich stehen'", erzählt die Eichfelderin (Stadtgemeinde Mureck) im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.