Initiiert wurde der Angriff der Internet-Kriminellen am 2. September. Am Samstag, dem 3. September, stellte eine Mitarbeiterin Probleme mit ihrem PC und bei den üblichen Arbeitsprozessen fest. Sie informierte den IT-Verantwortlichen der Stadtgemeinde, der schaltete umgehend den jahrelangen IT-Partner der Stadt ein. "Es ist rasch festgestellt worden, dass da Profis am Werk sind", so Bürgermeister Josef Ober in einem eilig einberufenen Pressegespräch am Montag am Abend.