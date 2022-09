Ein neues Geschäft gibt es am Feldbacher Hauptplatz Nummer 7 (Eingang zur Citypassage). Unter dem Motto "Alpaca & Art" bietet Eva Polak dort exklusive Alpakamode und feinstes Kunsthandwerk an. Die hauptberufliche Keramikerin, die in Bairisch Kölldorf lebt, dort ihr Atelier hat und einen Alpakahof betreibt, hat vor einigen Jahren mit der Haltung von Alpakas begonnen – als Hobby. In ihrem Geschäft bietet sich hauptsächlich Handelsware aus Peru und Bolivien an. "Alles aus fairer Produktion", wie Polak betont. Es gibt aber auch hofeigene Produkte wie Bettdecken mit der Wolle ihrer zehn Tiere. Sie wird in Gnas verarbeitet. "Ein regionales Produkt", unterstreicht Polak – von Herkunft bis Verarbeitung.