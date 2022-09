Ausnahmsweise wurden die Torten schon einen Tag früher überreicht: "Alles Gute 100" ist im weißen Zuckerguss auf die Schokoladenglasur geschrieben. Betonung auf "die Torten", denn im Adcura Seniorenheim in Pertlstein (Stadtgemeinde Fehring) wurde aus einem ganz besonderen Anlass gefeiert: Gleich zwei Bewohnerinnen feiern am 3. September ihren 100. Geburtstag. Maria Hafner und Anna Mandl erblickten am selben Tag das Licht der Welt. Somit sind sie auch die ältesten Bewohnerinnen in Pertlstein.

Der Gemeinderat und ehemalige Ortsteilbürgermeister von Pertlstein Walter Jansel kam persönlich zum Gratulieren vorbei. Beim Überreichen der Torten und der Blumensträuße flossen dann die Tränen: "Es ist mein 100. Geburtstag", freute sich Maria Hafner – eines der beiden Geburtstagskinder.

Die besondere Feier im kleinen Rahmen organisierten die Seniorenbetreuerin Katrin Siegl, Heimleiterin Andrea Maier-Harmtodt und Pflegedienstleiterin Daniela Niederl.