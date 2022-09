Als Mutter Teresa zum ersten Mal nach Österreich kam

Anlässlich ihres 25. Todestages erinnert sich der Jennersdorfer Stadtpfarrer Franz Brei an seine Begegnungen mit Mutter Teresa im Frühling 1996 in Indien. Bereits 1982 hatte die Ordensschwester just mit Jennersdorf erstmals eine österreichische Pfarre besucht. In der Region hat die Heilige tiefe Eindrücke hinterlassen.