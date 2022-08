Sich an einem Samstagvormittag durch das Angebot von Feldbachs Betrieben kosten - das Wochenende könnte schlimmer beginnen. Die "Kulinarischen Spaziergänge" laden wöchentlich dazu ein, an sechs Stationen Halt zu machen und einen kleinen Happen zu genießen. Dazu werden in den Gesprächen mit den Wirtinnen und Wirten auch Informationen rund um den Betrieb und ums Genießen serviert.