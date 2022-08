Am Mittwoch kurz vor 19 Uhr war eine 18-jährige Südoststeirerin mit dem Auto von Kirchbach kommend in Richtung Kirchberg an der Raab unterwegs. In der Nähe der Firma Comelli Ziegel geriet die Lenkerin rechts aufs Bankett und landete mit dem Auto im Straßengraben der L 202. Das Fahrzeug prallte schließlich gegen einen Durchlass.