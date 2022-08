Den ersten Verhandlungstermin im Bezirksgericht Feldbach hat der Angeklagte verpasst. Deshalb hat ihn Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz dieses Mal von der Polizei vorführen lassen. Jetzt sitzt er also auf der Anklagebank. Der Vorwurf: Er soll in einem Geschäft in Graz T-Shirts sowie in einem Sportgeschäft in Feldbach diverse Waren gestohlen haben.