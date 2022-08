Sie haben vergangenen Freitag Kabarettistin Lisa Eckhart ins Zentrum in Feldbach geholt. Wie herausfordernd ist es eigentlich, große Namen in eine Region wie die Südoststeiermark zu bringen?

SIEGFRIED REISINGER: Bei Lisa Eckhart hat es sich ergeben, weil ihr Manager René Berto auf dem Weg zurück vom Urlaub in der Steiermark war. Berto hat schon Alf Poier und später auch international Conchita Wurst gemanagt.