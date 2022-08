Am Freitag ereignete sich gegen 0.30 Uhr auf der L 228 Richtung Feldbach ein Verkehrsunfall. Ein Pkw ist bei einer Durchfahrtsmauer in Katzendorf angefahren, hat sich daraufhin überschlagen und ist am Fahrzeugdach zum Liegen gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Poppendorf konnte das Fahrzeug gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Fehring bergen.