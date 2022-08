Ohne Eis wäre der Sommer wohl nicht so erträglich. Die Cafés und Eissalons in der Südoststeiermark haben in den Sommermonaten natürlich Hochbetrieb. Die Vielfalt ist dabei beachtlich. Denn bei "Gelato" ist von den beliebten Klassikern bis zu durchaus ungewöhnlichen und interessanten Eissorten für jeden Eisliebhaber etwas Passendes dabei.